1) что такое воспитание кокова его цель ? 2) что такое образование кокова его цель? 3)??то важнее воспитание или образование?
Литература
1) что такое воспитание кокова его цель ? 2) что такое образование кокова его цель? 3)??то важнее воспитание или образование?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воспитание умение вести себя дома и в обществе.2.образование-получение знаний и. обучение. 3.воспитание важнее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мастер и два его помощника шили рукавицы старший помощник шил два раза быстрее че?? младший а мастер шил в 5 раз быстрее младшего помощника сколько...
Математика
Математика
На пеньке в лесу лежит 19 грибов. 5 сентября бельчата и крольчата начали есть эти гр??бы. Бельчата взяли себе на 5 больше, чем крольчата. Бельчата ...