Как управлялся арабский халифат при Харуне ар-Радише?

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Первый период правления Харуна ар-Рашида ознаменовался экономическим и культурным расцветом. Халиф основал в Багдаде большой университет и библиотеку, поощрял занятия науками, поэзией и музыкой. К Харуну ар-Рашиду был приближен поэт Аббас ибн аль-Ахнаф, представитель поколения, отказавшегося от канонизированных форм доисламской поэзии. При нём в Халифате достигли значительного развития сельское хозяйство, ремёсла, торговля и культура (преимущественно литература) . Вместе с тем наметились признаки его распада: антиправительственные восстания в Дейлеме, Сирии и других областях. Халиф продолжал борьбу с Византией, начавшуюся до него. Умер в 809 году во время военного похода, для подавления восстания Рафи ибн Лейса в Средней Азии