з першої ділянки зібрали 40 динь а з другої п яту чястину скильки всього зібрали ди??ь з двох ділянок
Математика
з першої ділянки зібрали 40 динь а з другої п яту чястину скильки всього зібрали ди??ь з двох ділянок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40:5=8(д)-со второй 2)40+8=48(д)-всего
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