Решите уравнение 10целых 5 8 -икс =7 целых 3 5
Математика
Решите уравнение 10целых 5 8 -икс =7 целых 3 5
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10 5/8х=7 3/5 10,6х=7,6 х=76/106 х=0,71
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