Решите кроссворд. 1) Кочевые племена, разгромленные войсками Карла Великого. 5 букв 2) Приспособление для метания тяжелых стрел. 7 букв 3) Создатель правил совместной монашеской жизни. 8 букв 4) Глава делегации миссионеров ...

История

Решите кроссворд. 1) Кочевые племена, разгромленные войсками Карла Великого. 5 букв 2) Приспособление для метания тяжелых стрел. 7 букв 3) Создатель правил совместной монашеской жизни. 8 букв 4) Глава делегации миссионеров в Англии. 8 букв 5) Земля, которую смог покорить Карл Великий, лишь переманив на свою сторону местного вождя Видукинда. 8 букв 6) Династия, основанная Хлодвигом. 9 букв

Автор: Гость