Решите кроссворд. 1) Кочевые племена, разгромленные войсками Карла Великого. 5 букв 2) Приспособление для метания тяжелых стрел. 7 букв 3) Создатель правил совместной монашеской жизни. 8 букв 4) Глава делегации миссионеров ...
История
Решите кроссворд. 1) Кочевые племена, разгромленные войсками Карла Великого. 5 букв 2) Приспособление для метания тяжелых стрел. 7 букв 3) Создатель правил совместной монашеской жизни. 8 букв 4) Глава делегации миссионеров в Англии. 8 букв 5) Земля, которую смог покорить Карл Великий, лишь переманив на свою сторону местного вождя Видукинда. 8 букв 6) Династия, основанная Хлодвигом. 9 букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. авары 2.арбалет 3.венедикт 4.Августин 5. ? 6.меройнгов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отметь словосочетания, в которых причастие является зависимым словом вариантов залетевшим снегом вьющимся из-под Земли
Математика
з першої ділянки зібрали 40 динь а з другої п яту чястину скильки всього зібрали ди??ь з двох ділянок
Математика