Решите кроссворд. 1) Кочевые племена, разгромленные войсками Карла Великого. 5 букв 2) Приспособление для метания тяжелых стрел. 7 букв 3) Создатель правил совместной монашеской жизни. 8 букв 4) Глава делегации миссионеров ...

История
Решите кроссворд. 1) Кочевые племена, разгромленные войсками Карла Великого. 5 букв 2) Приспособление для метания тяжелых стрел. 7 букв 3) Создатель правил совместной монашеской жизни. 8 букв 4) Глава делегации миссионеров в Англии. 8 букв 5) Земля, которую смог покорить Карл Великий, лишь переманив на свою сторону местного вождя Видукинда. 8 букв 6) Династия, основанная Хлодвигом. 9 букв
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1. авары 2.арбалет 3.венедикт 4.Августин 5. ? 6.меройнгов
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