Помогите пж как правильно определять валентность в хим.элементах?
Химия
Помогите пж как правильно определять валентность в хим.элементах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потрібно дивитися на групу в якій стоїть хімічний елемент. Якщо номер групи більший за 5 то тоді ми від 8 віднімаємо номер групи в якому стоїть хім. елемент і це й буде його валентність
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