Приведите пример двух обыкновенных дробей, разность которых в три раза больше их ??роизведения. Приведите вычисления обосновывающие это свойство
Математика
Приведите пример двух обыкновенных дробей, разность которых в три раза больше их ??роизведения. Приведите вычисления обосновывающие это свойство
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Гость:
-2/3:1/6= -2/3*6/1= -4
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