Приведите пример двух обыкновенных дробей, разность которых в три раза больше их ??роизведения. Приведите вычисления обосновывающие это свойство

Математика

Приведите пример двух обыкновенных дробей, разность которых в три раза больше их ??роизведения. Приведите вычисления обосновывающие это свойство

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