Привести примеры факторов производства

Экономика
Привести примеры факторов производства
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Труд, земля, капитал, предпринимательские способности
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