Привет ребята Сделайте пожалуйста побыстрее Переведите прошу вас!

Гость: Гость:

1)Здесь на острове не холодная погода,поэтому остравитянам не требужтся дома с толстыми стенам. Этот дом открывает вид на все достопримечательности.Здесь каменный пол и крыша сделанная из пальмовых листьев.Здесь коврики на полу.Островитяне делают коврики из сушеных листьев. 2)Множество островов находятся в южной части тихого океана.Погода теплая весь год.Деревья на острове на картинке,кокосовые пальмы. Здесь это очень полезно потому что они хорошо растут в песке и в соленых местах возле берега, остальные виды растений здесь не могут расти.Кокосовые пальмы дают еду.Островитяне могут изпользовать кокосы и продавать из чтобы сделать масло.Они так же могут использовать стволы деревьев для строительства, и листья для того чтобы сделать крышу для дома.