Привет всем! Пожалуйсто напишите развернутые ответы к "вопросам": "Случай на пса??не. Поведение Дубровского", "Сора Троекурова и Дубровского". Произведение: Пушкин "Дубровский". Даю 20 баллов Спасибо!

Литература
Привет всем! Пожалуйсто напишите развернутые ответы к "вопросам": "Случай на пса??не. Поведение Дубровского", "Сора Троекурова и Дубровского". Произведение: Пушкин "Дубровский". Даю 20 баллов Спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский повел себя не очень культурно ! Ведь он сказал что у Троекурова собаки живут лучше чем люди !!! А вот насчет ссоры ... Извини я не помню !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2 сложных вырожения на + и -
Ответить
Математика
Верно ли,что высота куста смородины 9м?СРОЧНО!
Ответить
Математика
В треугольника ABC угол C = 90°, косинус внешнего угла при вершине A равен минус корень из 17, делить на 17, BC = 3. Найдите AC.
Ответить
Химия
Количественный состав KMn04
Ответить
Литература
Можете помочь, срочно!! сообщение про Сергия Радонежского в живописи
Ответить