Привет всем! Пожалуйсто напишите развернутые ответы к "вопросам": "Случай на пса??не. Поведение Дубровского", "Сора Троекурова и Дубровского". Произведение: Пушкин "Дубровский". Даю 20 баллов Спасибо!
Литература
Привет всем! Пожалуйсто напишите развернутые ответы к "вопросам": "Случай на пса??не. Поведение Дубровского", "Сора Троекурова и Дубровского". Произведение: Пушкин "Дубровский". Даю 20 баллов Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский повел себя не очень культурно ! Ведь он сказал что у Троекурова собаки живут лучше чем люди !!! А вот насчет ссоры ... Извини я не помню !
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