Привезли альбомы для черчения и для рисования 156 пачек. В 8 пачках для рисования по 12 альбомов и в 4пачках для черчения поровну. Сколько в каждой пачке альбомов для черчения.

Математика

Привезли альбомы для черчения и для рисования 156 пачек. В 8 пачках для рисования по 12 альбомов и в 4пачках для черчения поровну. Сколько в каждой пачке альбомов для черчения.

Автор: Гость