Привезли альбомы для черчения и для рисования 156 пачек. В 8 пачках для рисования по 12 альбомов и в 4пачках для черчения поровну. Сколько в каждой пачке альбомов для черчения.
Математика
Привезли альбомы для черчения и для рисования 156 пачек. В 8 пачках для рисования по 12 альбомов и в 4пачках для черчения поровну. Сколько в каждой пачке альбомов для черчения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12×8=96(альбомов)-для рисования 2)156-96=60 3)60÷4=15 (альбомов)-для черчения
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