188 1190 пожалуйста за 20б

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РЕШЕНИЕ 1188 Два неизвестных - два уравнения 1) 8*С+15*Г= 7650 - стоимость продажи 2) Г = С + 50 руб - разность цен Подставляем ур.2) в ур.1) и раскрываем скобки 8*С+15*(С+50) = 7650 = (8+15)*С = 7650 - 15*50 = 7650- 750 = 6900 руб 23*С = 6900 или С = 6900 : 23 = 300 руб - цена свинины - ОТВЕТ Г = С +50 = 350 руб - цена говядины - ОТВЕТ 1190 -Дано м = 12 шт - число микроавтобусов а = 5 шт - число автобусов Ма - Мм = 35 - число мест в автобусе больше на 35. НАЙТИ П=? - число мест - число пассажиров РЕШЕНИЕ Пишем уравнение 12*Мм = 5*Ма = 5*(Мм+35) = 5 Мм + 175 5*Мм = 175 Мм = 175 : 5 = 25 - число мест в микроавтобусе. П = 12*Мм = 12*25 = 300 чел - ОТВЕТ Или Ма = 25+35 = 60 чел - мест в автобусе П = 5*Ма = 5*60 = 300 чел - ОТВЕТ