Упростить sin2a/cosa-sina A-это альфа

Алгебра
Упростить sin2a/cosa-sina A-это альфа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(sin2a/cosa)-sina = (2sinacosa -sinacosa)/cosa = sinacosa/cosa = sina;
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