Пожайлусто помогите Упр 864. Опиши день по вопросам, используя полные и краткие при??агательные. Какой сегодня день? какое небо? Какой воздух? Какое у тебя настроение? (морфологический разбор прилагательного должен быть)
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Пожайлусто помогите Упр 864. Опиши день по вопросам, используя полные и краткие при??агательные. Какой сегодня день? какое небо? Какой воздух? Какое у тебя настроение? (морфологический разбор прилагательного должен быть)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня день выдался хорошим и веселым. Небо на улице голубое. Воздух легкий, прохладный. Настроение у меня игривое. (отличное)
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