Пожайлусто помогите Упр 864. Опиши день по вопросам, используя полные и краткие при??агательные. Какой сегодня день? какое небо? Какой воздух? Какое у тебя настроение? (морфологический разбор прилагательного должен быть)

Русский язык

Пожайлусто помогите Упр 864. Опиши день по вопросам, используя полные и краткие при??агательные. Какой сегодня день? какое небо? Какой воздух? Какое у тебя настроение? (морфологический разбор прилагательного должен быть)

Автор: Гость