Срочно помогите ответы. На вопросы

Гость: Гость:

1. Есенин солнце сравнивает с колесом. Месяц с жеребенком. 2. дремлет взрытая дорога, ей сегодня примечталось.Рыжий месяц жеребенком.. с помощью этого автор передают всю душу живой природы. Он хотел этим сказать, что живая природа дышит,слышит и чувствует.