Срочно помогите ответы. На вопросы

Литература
Срочно помогите ответы. На вопросы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Есенин солнце сравнивает с колесом. Месяц с жеребенком. 2. дремлет взрытая дорога, ей сегодня примечталось.Рыжий месяц жеребенком.. с помощью этого автор передают всю душу живой природы. Он хотел этим сказать, что живая природа дышит,слышит и чувствует.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Физика
Водолаз в жестком скафандре может погрузится на глубину 300 м определить давление ??оды на этой глубине
Ответить
Математика
Я в 1-м класе сколько будет 11•4
Ответить
Английский язык
Мники рассказ о том как пазнуют день рождения в росии надо что бы было про еду и де??ор квартиры
Ответить
История
Почему немцы хотели создать единое государство? (1871г)
Ответить