Срочно помогите ответы. На вопросы
Литература
Срочно помогите ответы. На вопросы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Есенин солнце сравнивает с колесом. Месяц с жеребенком. 2. дремлет взрытая дорога, ей сегодня примечталось.Рыжий месяц жеребенком.. с помощью этого автор передают всю душу живой природы. Он хотел этим сказать, что живая природа дышит,слышит и чувствует.
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