Было 23яблоки 7сьели сколко осталось
Математика
Было 23яблоки 7сьели сколко осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это же очень легко!Если было 23 яблок и съели 7,то будет: 23-7=16 Ответ:16 яблок осталось.
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