Дано некоторое двузначное число. 30% этого числа и ещё 26,8 образуют число, записанно?? теми же цифрами но в обратном порядке. найдите это число
Математика
Дано некоторое двузначное число. 30% этого числа и ещё 26,8 образуют число, записанно?? теми же цифрами но в обратном порядке. найдите это число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть двузначное число записано цифрами хy (это именно цифры, не произведение) Т.е. двузначное число будет 10х+y, а число, записанное в обратном порядке - 10y+x, тогда0,3(10x+y) + 26,8 = 10y+x3x+0,3y+26,8-10y-x=02x-9,7y=-26,82x = 9,7y-26,8Поскольку х и у это однозначные целые положительные числа, то дальше предлагаю сделать обычный перебор. Например, подставлять вместо y последовательно 1, 2, 3,......9 и смотреть, чему будет равен х.y=1 - x получится отриц, значит не оноу=2 тоже х отриц.y=3 х=2,3:2 (не целое)y=4 х = 6 (то, что надо)можно проверить и дальше, чтобы убедиться, что остальные не подойдут.таким образом данное число - 64.
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