В пекарню привезли 4 мешка муки по 15 кг в каждом.Из 49 кг муки испекли булочки.Сколько кг муки осталось

Математика
В пекарню привезли 4 мешка муки по 15 кг в каждом.Из 49 кг муки испекли булочки.Сколько кг муки осталось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 мешка*15 кг=60 кг всего муки 60 кг- 49 кг = 11 кг муки осталось Ответ: 11 кг муки осталось
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