В пекарню привезли 4 мешка муки по 15 кг в каждом.Из 49 кг муки испекли булочки.Сколько кг муки осталось

Математика

В пекарню привезли 4 мешка муки по 15 кг в каждом.Из 49 кг муки испекли булочки.Сколько кг муки осталось

Автор: Гость