Ответы на вопросы помогите срочно пожалуйста
Литература
Ответы на вопросы помогите срочно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.эта сказка помещенатв раздел об осени, потому что урожай собирают осенью. 2 дуброва это лиственный лес.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Один трактор работал 50 часов в неделю а другой 48 часов оба трактора при одинаковой норме израсходовали за неделю 686 литров горючего сколько литр...
Алгебра
Решение показательных и логарифмических уравнений и систем. помогите решить сколько сможете, пожалуйста.
Русский язык