Ответы на вопросы помогите срочно пожалуйста

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Ответы на вопросы помогите срочно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.эта сказка помещенатв раздел об осени, потому что урожай собирают осенью. 2 дуброва это лиственный лес.
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