Н расстояние было 5 яблок 2 съели Сколько осталось
Математика
Н расстояние было 5 яблок 2 съели Сколько осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-2=3 3 яблок осталось
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