За 7 блокнотов и 9 альбомов заплатили 5000 тенге? Цена одного блокнота-560 тенге. Найди цену одного альбома

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За 7 блокнотов и 9 альбомов заплатили 5000 тенге? Цена одного блокнота-560 тенге. Найди цену одного альбома

Автор: Гость