За 7 блокнотов и 9 альбомов заплатили 5000 тенге? Цена одного блокнота-560 тенге. Найди цену одного альбома
Математика
За 7 блокнотов и 9 альбомов заплатили 5000 тенге? Цена одного блокнота-560 тенге. Найди цену одного альбома
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 560*7=3920 тенге потратили на 7 блокнотов 2) 5000-3920=1080 тенге осталось на 9 альбомов 3) 1080/9=120 тенге - стоит один альбом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
ЗАДАНИЕ 1 Дана функция у=4/(х-2) а)найдите значение функции при значениях аргумент?? 4и6 Б) при каком значении аргумента функции равно -1? ...
Геометрия
Пожалуйста, помогите! 4. cos=5/13 sin-? tg-? ctg-? Пожалуйста, мне очень нужно решение всех этих задач! Заранее спасибо!