Найдите величину центрального угла если величина большей дуги равна 216 градусов
Геометрия
Найдите величину центрального угла если величина большей дуги равна 216 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вся дуга=360;1)360-216=144градуса;Центральный угол равен дуге на которую он опирается из этого следует что угол равен 144градуса
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