Заполните таблицу. Помогите пожалуйста , а все нужное на фото :) заранее спасибо

Биология
Заполните таблицу. Помогите пожалуйста , а все нужное на фото :) заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шляпка-у ее поверхности образуются поры ножка-соединяет верхнюю часть гриба и грибницу грибница-запасает минеральные вещества
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