Кто носит статус безработного?

Право
Кто носит статус безработного?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безработным человек может быть с разных причин,например: когда разрывает трудовой договор,экономический кризис, ну или сокращение в должности. А статус носит тот кто трудоспособного возраста но из-за отсутствия работы не имеют заработка к тому же,они зарегистрированы в государственной службе занятости как те что ищут  работу.
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