Рабочим было поставлено задание отремонтировать дорогу длинной 760 м. Сколько метров дороги было отремонтировано, если работа была выполнена на а) 30; б) 50; в)100 процентов??? (можно условие задачи тоже пожалуйста)
Математика
Рабочим было поставлено задание отремонтировать дорогу длинной 760 м. Сколько метров дороги было отремонтировано, если работа была выполнена на а) 30; б) 50; в)100 процентов??? (можно условие задачи тоже пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:а)30.Потому что 760 делится на 30
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