Рабочим было поставлено задание отремонтировать дорогу длинной 760 м. Сколько метров дороги было отремонтировано, если работа была выполнена на а) 30; б) 50; в)100 процентов??? (можно условие задачи тоже пожалуйста)

Математика

Рабочим было поставлено задание отремонтировать дорогу длинной 760 м. Сколько метров дороги было отремонтировано, если работа была выполнена на а) 30; б) 50; в)100 процентов??? (можно условие задачи тоже пожалуйста)

Автор: Гость