Реши задачу,вычисли и запиши ответ. стоймость букета гвоздик в упаковке 100 руб. По ??акой цене продаются гвоздики , если цена упаковки 25руб,ШТ а в букете 5 гвоздик?
Математика
Реши задачу,вычисли и запиши ответ. стоймость букета гвоздик в упаковке 100 руб. По ??акой цене продаются гвоздики , если цена упаковки 25руб,ШТ а в букете 5 гвоздик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100•5=500 руб. - стоимость пяти гвоздик в букете без упаковки. 2) 500+25=525 руб. - стоимость букета гвоздик в упаковке. Ответ: 525 руб.
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