Реши задачу,вычисли и запиши ответ. стоймость букета гвоздик в упаковке 100 руб. По ??акой цене продаются гвоздики , если цена упаковки 25руб,ШТ а в букете 5 гвоздик?

Математика

Реши задачу,вычисли и запиши ответ. стоймость букета гвоздик в упаковке 100 руб. По ??акой цене продаются гвоздики , если цена упаковки 25руб,ШТ а в букете 5 гвоздик?

Автор: Гость