Сторона ромба равна 78 корень 3,острый угол равен 60 градусов. Найдите радиус вписа??ной в этот ромб окружности.
Геометрия
Сторона ромба равна 78 корень 3,острый угол равен 60 градусов. Найдите радиус вписа??ной в этот ромб окружности.
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