Улитка за день заползает вверх по дереву на 4 м а за ночь сползант на 3 м высота дерева 10 м за сколько дней улитка впервые доползёт до вершины дерева?
Математика
Улитка за день заползает вверх по дереву на 4 м а за ночь сползант на 3 м высота дерева 10 м за сколько дней улитка впервые доползёт до вершины дерева?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуй в напиши автора потом класс и название вот ещё вводишь это и всё без слов автора и прочего другого и там укажешь класс и ищешь свой учебник попробуй мне всегда помогает
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