Ребята срочно максимум есть 25 мин

География
Ребята срочно максимум есть 25 мин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде на берегу реки Томь
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