Произведение чисел 120 и 2 уменьшить на 1
Математика
Произведение чисел 120 и 2 уменьшить на 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120*2=240 240-1=239 . . .
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