Произведение чисел 120 и 2 уменьшить на 1

Математика
Произведение чисел 120 и 2 уменьшить на 1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120*2=240 240-1=239 . . .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Визначити рядок , у якому прислівник позначає ознаку предмета А) Діяти наперекір Б) Поділити надвоє В) Читання вголос Г) Повертати наліво
Ответить
Математика
На поле площадью 620 га, вышли хлопкоуборочные машины. Они за один день собрали урожай с 35% площади поля. С какой площади был собран урожай в этот...
Ответить
Физика
Чему равно давление жидкости воды в стакане,если высота чистая жидкости 8 см
Ответить
История
Как звали Царя Микен,командующего греческим войском в Троянской войне?
Ответить
Другие предметы
Ребята помогите пожалуйста!Мне нужен рассказ про Екатерину Великую!Предмет: окру??ающий мир!
Ответить