Ребята помогите пожалуйста!Мне нужен рассказ про Екатерину Великую!Предмет: окру??ающий мир!

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Ребята помогите пожалуйста!Мне нужен рассказ про Екатерину Великую!Предмет: окру??ающий мир!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русская императрица (1762-1796); С 1744 года — в России. С 1745г. жена великого князя Петра Федоровича, будущего императора Петра III, которого свергла с престола (1762г.), опираясь на гвардию (Г.Г. и А.Г. Орловых и др.). Провела реорганизацию Сената (1763), секуляризацию земель (1763-64), упразднила гетманство на Украине 
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