Какие факторы размещения производства позволяют развивать и наращивать объемы п??оизводства бумаги

География
Какие факторы размещения производства позволяют развивать и наращивать объемы п??оизводства бумаги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целлюлозно-бумажная промышленность размещается в лесоизбыточных райнах , хорошо обеспеченный чистой водой .Основные предприятия расположены в Северном и Восточно-Сибирском экономической районе.
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