Две бригады за смену изготовили 128 деталей сколько деталей изготовил каждый бригады если в одной из них было семь человек а в другой девять человек

Математика

Две бригады за смену изготовили 128 деталей сколько деталей изготовил каждый бригады если в одной из них было семь человек а в другой девять человек

Автор: Гость