Какие блюда появившиеся в 19 веке готовятся сейчас. Какие принято было готовить на праздники в 19 веке?
Окружающий мир
Какие блюда появившиеся в 19 веке готовятся сейчас. Какие принято было готовить на праздники в 19 веке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блюда появившиеся в 19 веке и сейчас готовится,как индюк,салат олевье и тд.Индюк на рождество надо было всегда готовить на День благадаренье.
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