Запиши с примеры уголком 376 разделить на 2 математика
Математика
Запиши с примеры уголком 376 разделить на 2 математика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
376÷2=188 -2___ 17 -16___ 16 -16__ 0
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