Визначити рядок , у якому всі прислівники утворені префіксально-суфіксальним спо??обом А) Увечері, догори,вночі,поволі Б) удень ,скраю, побіч, наяву В) Набік ,зараз,заочш, укупі Г) Напочатку , напам'ять ,знизу,впоперек
Українська мова
Визначити рядок , у якому всі прислівники утворені префіксально-суфіксальним спо??обом А) Увечері, догори,вночі,поволі Б) удень ,скраю, побіч, наяву В) Набік ,зараз,заочш, укупі Г) Напочатку , напам'ять ,знизу,впоперек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Увечері, (у - префікс, і - суфікс); догори,(до - префікс, и - суфікс) ; вночі,(в - префікс, і - суфікс) ; поволі (по - префікс, і - суфікс).
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