Назовите несколько случайных событий, которые могут произойти при сдаче экзамена?
Математика
Назовите несколько случайных событий, которые могут произойти при сдаче экзамена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой одноклассник Дима вообще потерял сознание Потом продолжил через 20 минут Наверное очень сильно волновался Удачи:)
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