В одном доме жили Рукодельница и Ленивица. Рукодельница рано вставала печку топила хлебы месила избу мела петуха кормила на колодезь за водой ходила. А Ленивица между тем в постельке лежит с боку на бок переваливается. Уж разве...

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В одном доме жили Рукодельница и Ленивица. Рукодельница рано вставала печку топила хлебы месила избу мела петуха кормила на колодезь за водой ходила. А Ленивица между тем в постельке лежит с боку на бок переваливается. Уж разве наскучит лежать, так встанет Ленивица попрыгает да и сядет к окошку мух считать. А потом плачет и жалуется, что ей скучно. А Рукодельница воду принесёт в кувшины нальёт а потом примется чулки вязать. И не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то ей было некогда. (Пропущенные запятые не нужно вставлять) В тексте есть три слова с одним и тем же корнем. Выпишите их и выделите в них корень.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наскучит Скучно Скучать-то __________________ Наскучит--НА- приставка,СКУЧ-корень,ИТ-окончание. __________________ Скучно--СКУЧ-корень, Н-суффикс,О-суффикс. __________________ Скучать-- СКУЧ-корень, А-суффикс, ТЬ-окончание инфинитива. __________________ ♥♥♥♥♥♥♥♥
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