Записать с помощью частных:1)сколько раз в 25дм содержиться 5 дм;2)сколко раз в 8 м содержиться 2 м;3)сколько раз в 12 м содержиться 60 дм;4)сколько раз в 10 м содержиться 20 дм?
Математика
Записать с помощью частных:1)сколько раз в 25дм содержиться 5 дм;2)сколко раз в 8 м содержиться 2 м;3)сколько раз в 12 м содержиться 60 дм;4)сколько раз в 10 м содержиться 20 дм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25:5=5раз 8:2=4раза 12м=120дм 120:60=2 раза 10=100дм 100:20=5раз
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