Записать с помощью частных:1)сколько раз в 25дм содержиться 5 дм;2)сколко раз в 8 м содержиться 2 м;3)сколько раз в 12 м содержиться 60 дм;4)сколько раз в 10 м содержиться 20 дм?

Математика

Записать с помощью частных:1)сколько раз в 25дм содержиться 5 дм;2)сколко раз в 8 м содержиться 2 м;3)сколько раз в 12 м содержиться 60 дм;4)сколько раз в 10 м содержиться 20 дм?

Автор: Гость