Записать с помощью частных:1)сколько раз в 25дм содержиться 5 дм;2)сколко раз в 8 м содержиться 2 м;3)сколько раз в 12 м содержиться 60 дм;4)сколько раз в 10 м содержиться 20 дм?

Математика
Записать с помощью частных:1)сколько раз в 25дм содержиться 5 дм;2)сколко раз в 8 м содержиться 2 м;3)сколько раз в 12 м содержиться 60 дм;4)сколько раз в 10 м содержиться 20 дм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25:5=5раз       8:2=4раза       12м=120дм      120:60=2 раза      10=100дм      100:20=5раз
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