Слово умасливал разобрать слово по составу
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Слово умасливал разобрать слово по составу
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У — приставка, масл — корень, ива, л— суффиксы, нет окончания,
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