Слово умасливал разобрать слово по составу

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Слово умасливал разобрать слово по составу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У — приставка,  масл — корень,  ива, л— суффиксы,  нет окончания, 
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