Составить два предложения с местоимениями
Русский язык
Составить два предложения с местоимениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хожу в школу. Он играет в футбол.
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