Визначити рядок , у якому прислівник позначає ознаку предмета А) Діяти наперекір Б) Поділити надвоє В) Читання вголос Г) Повертати наліво

Українська мова
Визначити рядок , у якому прислівник позначає ознаку предмета А) Діяти наперекір Б) Поділити надвоє В) Читання вголос Г) Повертати наліво
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Відповідь :  В) Читання вголос
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