Визначити рядок , у якому прислівник позначає ознаку предмета А) Діяти наперекір Б) Поділити надвоє В) Читання вголос Г) Повертати наліво

Українська мова

Визначити рядок , у якому прислівник позначає ознаку предмета А) Діяти наперекір Б) Поділити надвоє В) Читання вголос Г) Повертати наліво

Автор: Гость