Шиповник полезные свойства- шалфей полезные свойства- марьин корень полезые св??йства

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Шиповник – полезные свойства Шиповник является настоящим рекордсменом по содержанию иммуностимулирующего витамина С, богаты плоды и витаминами А,К,Е,Р, антиоксидантами и другими минеральными и биологически активными веществами, поэтому шиповник широко применяют в гомеопатии, народной и традиционной медицине. Плюс этого растения в том, что благодаря отсутствию токсичности, его можно принимать в любых дохах и количествах, не опасаясь развития побочных эффектов. Отвары из шиповника являются желчегонным, поливитаминным, слабомочегонным, понижающим артериальное давление средством. Кроме того, плоды и корни стимулируют выработку кровяных телец, укрепляют сосуды, улучшают пищеварение и аппетит, повышают сопротивляемость организма к простуде и различным инфекциям. Применение полезных свойств шалфея Шалфей помогает справиться с нервным напряжением, со стрессом и депрессией, избавиться от чувства страха. Даже у пожилых людей он мягко стимулирует нервную систему, повышает умственную и физическую работоспособность, устраняет депрессивные состояния, уравновешивает эмоции. Полезные свойства шалфея. Улучшает память, восстанавливает энергию организма, положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, тонизирует сердечную деятельность, нормализует артериальное давление при склонности к гипотонии. Шалфей обладает сосудорасширяющим действием на мелкие сосуды, снимает с них спазм, способствует нормализации кровообращения в сосудах головного мозга. Полезные свойства шалфея используют при вегетососудистой дистонии, атеросклерозе, головокружениях, восстановлении после инсультов. Шалфей расслабляет мышцы пищеварительного тракта, стимулирует пищеварение, увеличивает выработку желчи и пищеварительных соков. Улучшает аппетит, нормализует работу желудка, успокаивает желудочные и кишечные колики, несварение, тошноту, понос. Улучшает работу печени, полезен при колите. Основные полезные свойства марьина корня Для медицины большой интерес представляет корень пиона уклоняющегося. В этой части растения содержаться гликозиды, эфирное масло, салициловая и галловая кислоты, вяжущие вещества, флавоноиды, сахараза, сапонины, минеральные соли, стерины и крахмал. В традиционной медицине лечение марьиным корнем, как правило, прописывают при пониженной кислотности желудочного сока, нарушении пищеварения и плохом аппетите. Некоторыми исследованиями было установлено, что вытяжки из корня на спирте или воде оказывают обезболивающее воздействие. Терапевтический эффект вытяжек при регулярном их употреблении проявляется в основном через два-четыре месяца. В народной медицине применение марьина корня не ограничивается заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Настойки на этом растении используют при ревматизме, кровотечениях, подагре, бессоннице, гипертонии и эпилепсии.