Чем обусловлен выход зарубежной Азии по экономическому развитию на передовые рубежи? ответьте пожалуйста полным ответом

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Прежде всего это обусловлено удобным географическим положением,что дает этим странам развивать торговый сектор.Развитие промышленности повлекло за собой развитие экономики.Несмотря на небогатые запасы природных ресурсов(Республика Корея,Япония),эти страны смогли создать мощный промышленный сектор.Наука и образрвание в этих странах находится на высоком уровне,поэтому процветают новейшие отрасли производства.Зарубежные инвестиции также помогли восстановить экономику.