Решите задачу составляя уровнения. в две палатки привезли 4.5 т арбузов в первую в 2 раза больше чем во вторую. Сколько тонн арбузов привезли в каждую из них.

Математика

Решите задачу составляя уровнения. в две палатки привезли 4.5 т арбузов в первую в 2 раза больше чем во вторую. Сколько тонн арбузов привезли в каждую из них.

Автор: Гость