Решите задачу составляя уровнения. в две палатки привезли 4.5 т арбузов в первую в 2 раза больше чем во вторую. Сколько тонн арбузов привезли в каждую из них.
Математика
Решите задачу составляя уровнения. в две палатки привезли 4.5 т арбузов в первую в 2 раза больше чем во вторую. Сколько тонн арбузов привезли в каждую из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во вторую привезли Х тонн арбузов, тогда во вторую 2Х тонн арбузов. Известно что всего арбузов привезли 4,5 тонны. Тогда х+2х=4,5 3х=4,5 х=4,5/3 х=1,5тонн привезли во вторую палатку 1,5*2=3 тонны привезли в первую палатку
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