Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена: А) x^2+2xy+y^2 Б)p^2-pq+q^2 В)a^2+12a+36 Г)64 +16b+b^2 Д)1-2z+z^2 Е)n^2+4n+4
Алгебра
Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена: А) x^2+2xy+y^2 Б)p^2-pq+q^2 В)a^2+12a+36 Г)64 +16b+b^2 Д)1-2z+z^2 Е)n^2+4n+4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А). х²+2ху+у²=х²+ху+ху+у²=х(х+у)+у(х+у)=(х+у)(х+у) в).а²+12а+36=а²+6а+6а+36=а(а+6)+6(а+6)=(а+6)(а+6)=(а+6)² г). 64+16в+в²=64+8В+8В+в²=8(8+в)+в(8+в)=(8+в)(8+в)=(8+в)² д).1-2z+z²=1-z-z+z²=(1-z)-z(1-z)=(1-z)(1-z)=(1-z)² e).n²+4n+4=n²+2n+2n+4=n(n+2)+2(n+2)=(n+2)(n+2)=(n+2)²
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