Визначити , у прислівниках якого рядка у процесі творення простої формі вищого ст??пеня порівняня відбувається чергування А) ніжно, ясно Б) довго , вузько В) Чштко,весело Г) Швидко , мудро
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Визначити , у прислівниках якого рядка у процесі творення простої формі вищого ст??пеня порівняня відбувається чергування А) ніжно, ясно Б) довго , вузько В) Чштко,весело Г) Швидко , мудро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) довго , вузько Тому що : найдовший, найвужчий Відбувається чергування г-ш, з-ж
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