Визначити , у прислівниках якого рядка у процесі творення простої формі вищого ст??пеня порівняня відбувається чергування А) ніжно, ясно Б) довго , вузько В) Чштко,весело Г) Швидко , мудро

Українська мова

Визначити , у прислівниках якого рядка у процесі творення простої формі вищого ст??пеня порівняня відбувається чергування А) ніжно, ясно Б) довго , вузько В) Чштко,весело Г) Швидко , мудро

Автор: Гость