Помогите пожалуйста Номер 1173 (а)

Алгебра
Помогите пожалуйста Номер 1173 (а)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2^m *n3^n-1 - 2^m-1 * 3^n)/2^m * 3^n = (6^mn-m - 6^mn-n)/6^mn.
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