Предложение из мёртвых душ с разными видами связт
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Предложение из мёртвых душ с разными видами связт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Покамест слуги управлялись и возились, госпадин отправился в общую залу. (СПП - сложноподчиненное предложение союз покамест=пока) С полицеймейстером и прокурором Ноздрев тоже был на ты и обращался по-дружески; но когда сели играть в большую игру, полицеймейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за всякою картою, с которой он ходил. (предложение содержит в себе и бессоюзною(точка с запятой) и союзную связь) Мысль о ней как-то особенно не варилась в его голове: как ни переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить себе, и всё время сидел он и курил трубку, что тянулось до самого ужина. ( двоеточие свидетельствует о бессоюзной связи, союз "но" и "и" говорит о сочинительной связи, союз "что" - подчинительная связь.
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