Длина одной строны треугольника равна 8,7 см,длина второй стороны 6,8 см, а длина тре??ьей строны пять целых четыре 7 см найдите периметр треугольника

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Периметр равен сумме всех стррон Сначала переведем числав обыкновенные дроби 8,7 см=87/10см 6,8см=68/10см 5. 4/7см=39/7см Общий знаменатель 70 Первую дробь умножаем на 7 Вторую на 7 И третью на 10 И теперь складываем (7(87+68)+390)/70=((7*155)+390)/70=1085+390|70=1475/70=21 целая 5/70=21 целая 1/14 см