Длина одной строны треугольника равна 8,7 см,длина второй стороны 6,8 см, а длина тре??ьей строны пять целых четыре 7 см найдите периметр треугольника

Математика
Длина одной строны треугольника равна 8,7 см,длина второй стороны 6,8 см, а длина тре??ьей строны пять целых четыре 7 см найдите периметр треугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр равен сумме всех стррон Сначала переведем числав обыкновенные дроби 8,7 см=87/10см 6,8см=68/10см 5. 4/7см=39/7см Общий знаменатель 70 Первую дробь умножаем на 7 Вторую на 7 И третью на 10 И теперь складываем (7(87+68)+390)/70=((7*155)+390)/70=1085+390|70=1475/70=21 целая 5/70=21 целая 1/14 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во время прогулки папа сделал 16 снимков. На них была израсходована подовина плёнк??, вставленной в фотоаппарат. Сколько всего снимков можно сделат...
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста Номер 1173 (а)
Ответить
Русский язык
Предложение из мёртвых душ с разными видами связт
Ответить
Математика
Рабочим было поставлено задание отремонтировать дорогу длинной 760 м. Сколько метров дороги было отремонтировано, если работа была выполнена на а) ...
Ответить
Физика
Вычислите силу давления воздуха на поверхность обложки учебника если ширина 160 мм а длина 20 см? атмосферное давление нормальное
Ответить